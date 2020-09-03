Подмосковье вошло в топ‑3 регионов по объёму ремонта дорог

Московская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по объёму ремонта дорог, в этом году работы проходят на двух тысячах километров трасс, передаёт корреспондент «Радио 1» слова начальника управления по организации безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктора Щулепникова,

«Это очень большой объём. Мы в топ-3 лидеров в стране по объёмам ремонта и входим в топ-10 регионов по темпам проведения работ», – сказал Щулепников.

Он отметил, что для организации безопасной дорожной инфраструктуры в области используется комплексный подход.

«У нас в Московской области есть особенность – мы стараемся комплексно обустраивать дороги. То есть после ремонта сюда выходят подрядчики, которые устанавливают дорожное ограждение. При необходимости обустраивают тротуары. Также в этом году мы применяем инновационные для Московской области светодиодные маячки у пешеходных переходов, они встраиваются в новое асфальтобетонное покрытие и работают в тёмное время суток, привлекая внимание водителя. Они размещаются на тех пешеходных переходах, которые расположены в лесных массивах и где невозможно на сегодняшний день установить уличное освещение. Конечно, устанавливаются дополнительные дорожные знаки. При необходимости – искусственные дорожные неровности. Таким образом мы выполняем поручение президента не только отремонтировать дороги, но и сделать их безопасными. В Московской области снижение количества погибших на дорогах составляет 9% или 45 спасённых жизней. Это серьёзный результат, которого добились дорожники в сотрудничестве с коллегами из ГИБДД», – добавил Щулепников.

Ход работ и соблюдение сроков на подмосковных дорогах в ежедневном режиме контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры.

Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, указывать GPS-координаты, а по завершении работ отчитываться в электронном журнале о выполненных работах, подтверждая проделанную работу фото- и видеоматериалами.

Качество ремонта дорог проверяется при помощи нового асфальтоанализатора InfraTest. Эта установка поступила в пушкинскую лабораторию «Лабрадор». Аппарат может определять содержание битума в асфальтобетонных смесях и разделять фракции безопасным для экологии путем, возвращая их в пригодное для повторного использование состояние. Если предыдущим установкам для такого анализа требовалось 2-3 часа, то InfraTest справляется с работой всего за 45 минут.

Образцы асфальта поступают в лабораторию прямо с ремонтируемых или строящихся участков, а поэтому работы у специалистов немало. Масштабный ремонт дорог в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам замдиректора компании «Мосавтодор» Алексея Трутнева, на сегодняшний день завершено уже 99% попадающих под программы этого года объектов. После их проверки бракованные участки дорог подрядчики переделывают в рамках гарантийных обязательств:

«В Московской области в рамках нацпроекта ремонт практически завершён. Сейчас очень интенсивно проходит приём работ. Выполнено 99% работ от годового плана. Контрактами предусмотрено, что в случае получения отрицательного заключения, подрядчик за свой счёт переделывает ремонт. После этого повторно вызывается экспертиза – уже за счёт подрядчика, и выполняется проверка».

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1 700 участков муниципальных и региональных автодорог протяженностью свыше 2 тысяч километров. Три четверти уже выполненных объектов прошли проверку качества. Брак специалисты выявляют примерно на 5% дорог.

«На сегодняшний день предприятием проверено уже более 1200 автомобильных дорог, что составляет порядка 75% от общего плана. В настоящий момент выявлено около 7% брака от общего количества отремонтированных дорог. Стоит отметить, что на региональных дорогах брак составляет менее 5%», – рассказал директор ГУП МО «Лабрадор» Антон Батаев.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ситуация в Подмосковье заметно улучшается – увеличивается протяжённость и качество дорог, снижается число мест концентрации ДТП, и, как следствие, уменьшается количество жертв дорожных аварий.

