Почта Mail.ru восстановлена после глобального сбоя

Функционирование сервиса «Почта Mail.ru» восстановлено в полном объёме после сбоя. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании Mail.ru Group. Там заверили, что пользовательские данные не пострадали.

Ранее стало известно о сбое почтового сервиса по всей России. В основном пользователи жаловались на проблемы идентификации и входа в электронную почту. В компании заявили, что проблемы могут быть вызваны масштабным обновлением ресурса, проведённым сегодня техническими службами Mail.ru.

