Плесень и стафилококк. В России проверили вареники с творогом
Эксперты негосударственного предприятия «Росконтроль» выявили серьёзные нарушения качества вареников с творогом, выпускаемых отечественными производителями. Было изучено 6 торговых марок. По результатам проверки рекомендовано к употреблению только одна из них.
На экспертизу доставили образцы марок «От Ильиной», «Окраина», «Сибирская коллекция», «Морозко» и Billa. В большинстве образов были обнаружены неприятные вещи. Так, в варениках «От Ильиной» найден золотистый стафилококк. В образцах четырёх других марок выявлены бактерии кишечной палочки.
Причём, как отмечается на сайте «Росконтроля», эти вредные составляющие не нормируются техническим регламентом именно для вареников, поэтому официально о нарушении говорить нельзя.
Далее было установлено, что в каждом из исследованных образцов содержится относительно высокое количество плесени, а также дрожжей. Некоторые марки грешат слишком малым объёмом начинки. В итоге покупать рекомендовано лишь вареники с творогом от «СытоЕдова».
Как отмечает РЕН ТВ, «Росконтроль» не входит в государственную системы контроля качества. Производители уже не раз высказывали претензии к этой частной организации относительно методов оценки продуктов. Кроме того, предприниматели сообщают, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы, но уже за деньги.
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