Пиар на коме. Психиатр не поверил в рандеву Быкова с Богом во время болезни

Федорович также отмечает, что само изменённое состояние сознания в коме отличается похожестью воспоминаний тех, кто его пережил. Это, по словам эксперта, заставляет говорить о приземлённом, а не божественном объяснении феномена:

«Коматозное состояние отличается специфическими феноменами с позиции галлюцинаций. Все галлюцинаторные переживания схожи по своим сюжетам, нравится это кому-то или нет. Есть характеристики, которые могут точно указать на их происхождение именно от воздействия химических веществ, в данном случае – в результате применения медикаментов для введения в искусственную кому. Когда количество рассказов людей, испытавших эти иллюзии, увеличивается со временем, этот опыт начинают приукрашивать и додумывать. Например, 200 лет назад большинство галлюцинаций касались либо божественного, либо дьявольского. С развитием научно-технического прогресса, в видения стали вплетаться электричество, лазерные лучи, полёты в Космос, разговоры с марсианами и так далее. Схожесть этих рассказов позволяет врачам утверждать, что в этом нет ничего божественного или дьявольского. Речь идёт об абсолютной химии и физике».

А вот, протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что склонен доверять рассказу Дмитрий Быкова о своих переживаниях в состоянии комы. По словам священника, в этом опыте может быть высший смысл.

«Многие люди, когда находятся на грани этого и духовного миров, мира вечности, вдруг, понимают, что Бог есть, он им даёт какие-то знаки. Может быть то, что с Дмитрием произошло, совсем не случайно. Быков – человек неглупый, в чём-то искренний. Думаю, не без пользы в этой ситуации его встретил Господь, как он сам это воспринял. По крайне мере, Дмитрий, наверняка, задавал себе в жизни вопрос о том, что такое смерть, есть ли Бог, как с ним встретиться, что такое наказание. Господь, наверное, ответил на эти его вопросы, в том числе, явлением себя через эту ситуацию», - прокомментировал отец Всеволод.

Рассказывая о своей болезни, Дмитрий Быков также подчеркнул, что она не связана ни с наркотиками, которые он совсем не употребляет, ни с алкоголем. Он также подчеркнул, что не страдает диабетом.

Литератор был госпитализирован 16 апреля в Уфе — ему стало плохо прямо в самолете, на котором он летел в столицу Башкири из Москвы для выступления с лекцией. Сначала у Быкова подозревали инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.

Какое-то время он находится на искусственной вентиляции легких, после того, как врачи ввели его в искусственную кому. Затем Быкова переправили в Москву в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Свою радиопрограмму он записал в больничной палате.

