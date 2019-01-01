Пиар на коме. Психиатр не поверил в рандеву Быкова с Богом во время болезни
Психотерапевт и священник прокомментировали НСН рассказ Быкова о встрече с Богом во время бессознательного состояния.
Литератор, поэт и журналист Дмитрий Быков рассказал об опыте переживания присутствия Бога после того, как вышел из медикаментозной комы. В своей авторской программе на радиостанции «Эхо Москвы» он сообщил, что на больничной койке оказался из-за отравления. При этом, он не винит в этом кого-то постороннего, однако не знает, чем именно отравился. Также, по признанию писателя, он убедился в существовании Бога, который явился ему в коме в виде приятного человека, который украшал его больничную палату и угощал ягодами.
Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН поставил под вопрос правдивость рассказа Дмитрия Быкова. По мнению эксперта, здесь не обошлось без самопиара.
«Я лично против Быкова ничего не имею, не знаком с его творчеством. Однако, считаю, что всё это пиар, поскольку на сегодняшний день, это очень важно для такого публичного человека. Вся страна, не побоюсь этого слова, держала руку на его пульсе. Теперь он должен чувствовать себя обязанным за такое внимание и начинает расплачиваться рассказами о Боге. Сейчас такое время – если ты про себя ничего не рассказал, то, как-то скучно уже. Например, не так давно Катя Лель сообщила тоже, что видела инопланетян», - отметил собеседник НСН.
Федорович также отмечает, что само изменённое состояние сознания в коме отличается похожестью воспоминаний тех, кто его пережил. Это, по словам эксперта, заставляет говорить о приземлённом, а не божественном объяснении феномена:
«Коматозное состояние отличается специфическими феноменами с позиции галлюцинаций. Все галлюцинаторные переживания схожи по своим сюжетам, нравится это кому-то или нет. Есть характеристики, которые могут точно указать на их происхождение именно от воздействия химических веществ, в данном случае – в результате применения медикаментов для введения в искусственную кому. Когда количество рассказов людей, испытавших эти иллюзии, увеличивается со временем, этот опыт начинают приукрашивать и додумывать. Например, 200 лет назад большинство галлюцинаций касались либо божественного, либо дьявольского. С развитием научно-технического прогресса, в видения стали вплетаться электричество, лазерные лучи, полёты в Космос, разговоры с марсианами и так далее. Схожесть этих рассказов позволяет врачам утверждать, что в этом нет ничего божественного или дьявольского. Речь идёт об абсолютной химии и физике».
А вот, протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что склонен доверять рассказу Дмитрий Быкова о своих переживаниях в состоянии комы. По словам священника, в этом опыте может быть высший смысл.
«Многие люди, когда находятся на грани этого и духовного миров, мира вечности, вдруг, понимают, что Бог есть, он им даёт какие-то знаки. Может быть то, что с Дмитрием произошло, совсем не случайно. Быков – человек неглупый, в чём-то искренний. Думаю, не без пользы в этой ситуации его встретил Господь, как он сам это воспринял. По крайне мере, Дмитрий, наверняка, задавал себе в жизни вопрос о том, что такое смерть, есть ли Бог, как с ним встретиться, что такое наказание. Господь, наверное, ответил на эти его вопросы, в том числе, явлением себя через эту ситуацию», - прокомментировал отец Всеволод.
Рассказывая о своей болезни, Дмитрий Быков также подчеркнул, что она не связана ни с наркотиками, которые он совсем не употребляет, ни с алкоголем. Он также подчеркнул, что не страдает диабетом.
Литератор был госпитализирован 16 апреля в Уфе — ему стало плохо прямо в самолете, на котором он летел в столицу Башкири из Москвы для выступления с лекцией. Сначала у Быкова подозревали инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.
Какое-то время он находится на искусственной вентиляции легких, после того, как врачи ввели его в искусственную кому. Затем Быкова переправили в Москву в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Свою радиопрограмму он записал в больничной палате.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей