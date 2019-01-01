Петербургское кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли из-за гирлянды

Благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров временно прекратило работу в Петербурге. Приостановка деятельности связана с проведением проверки по требованию администрации Васильевского острова. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на соосновательницу проекта Александру Синяк.

Заведение могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушения, обнаруженные сотрудниками районной администрации. Чиновники назвали в числе нарушений гирлянду на входе, нарисованное кет-то граффити на фасаде здания, неправильный цвет вывески.

Синяк назвала большинство претензий бредом, отметив, что не собирается собирать деньги на оплату штрафа или давать чиновникам взятки, передает Ura.ru.

В понедельник соосновательница кафе надеется на урегулирование конфликта с администрацией. Она уже заявила, что бесплатных обедов жители не получат как минимум до вторника.

Александра Синяк вместе с мужем Евгением Гершевичем открыли кафе в октябре 2018 года.

