Первый канал начал гасить задолженность перед «Останкино»
Первый канал сумел ликвидировать задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» за прошлый год, сейчас платежи следуют согласно графику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Ранее стало известно, что федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический центр «Останкино» впервые озвучил величину задолженности своего ключевого подрядчика АО «Первый канал». Сведения содержались в докладе о финансово-экономической деятельности предприятия в 2019 году.
Согласно документу, который приводит РБК, по состоянию на 31 декабря 2019 года размер дебиторской задолженности «Первого канала» перед ФГУП превышал 1,3 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда были просроченной задолженностью.
В пресс-службе ТТЦ «Останкино» также подтвердили, что Первый канал проводит платежи по ранее выставленным счетам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
- Американский броневик заглох при «блокировке» военных РФ в Сирии: Видео
- Число заражённых коронавирусом в США превысило 2 млн
- Новости за ночь: Американцы попытались заблокировать российский патруль в Сирии
- Новости за ночь: Из бара, который посещал Ефремов, исчезли записи камер наблюдения
- Новости за ночь: Республиканцы предложили жесточайшие санкции против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru