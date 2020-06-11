Первый канал начал гасить задолженность перед «Останкино»

Первый канал сумел ликвидировать задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» за прошлый год, сейчас платежи следуют согласно графику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее стало известно, что федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический центр «Останкино» впервые озвучил величину задолженности своего ключевого подрядчика АО «Первый канал». Сведения содержались в докладе о финансово-экономической деятельности предприятия в 2019 году.

Согласно документу, который приводит РБК, по состоянию на 31 декабря 2019 года размер дебиторской задолженности «Первого канала» перед ФГУП превышал 1,3 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда были просроченной задолженностью.

В пресс-службе ТТЦ «Останкино» также подтвердили, что Первый канал проводит платежи по ранее выставленным счетам.

