Озимые в России могут погибнуть при первых морозах

Озимые в России из-за отсутствия сугробов могут погибнуть в случае наступления морозной погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».

В Москве за 243 года потеплело на три градуса

Вместе с тем, по словам синоптика, отсутствие снега при теплой погоде позитивно для озимых.

«Если бы сейчас сохранился высокий снежным покров им бы грозило выпревание», - отметил специалист.

Вильфанд добавил, что ситуация сейчас даже улучшается по сравнению с той, что была в декабре.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал климатические катаклизмы обычным явлением, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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