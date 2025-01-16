Озимые в России могут погибнуть при первых морозах
Озимые в России из-за отсутствия сугробов могут погибнуть в случае наступления морозной погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».
Вместе с тем, по словам синоптика, отсутствие снега при теплой погоде позитивно для озимых.
«Если бы сейчас сохранился высокий снежным покров им бы грозило выпревание», - отметил специалист.
Вильфанд добавил, что ситуация сейчас даже улучшается по сравнению с той, что была в декабре.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал климатические катаклизмы обычным явлением, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru