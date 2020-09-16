Ожирением страдают 20% жителей Подмосковья

Эксперты компании-разработчика 3D-сканеров Texel, резидента фонда «Сколково», в этом году проведут цифровые обмеры россиян. Благодаря 3D-сканерам планируется вычислить новую среднюю фигуру россиян. По итогам обмеров создадут Российскую информационную аналитическую систему антропометрических данных.

Масштабные антропометрические исследования не проводились в России с 1975 года. Между тем типовые фигуры россиян за 45 лет претерпели существенные изменения. Какие именно, «Радио 1» рассказала социолог, антрополог, председатель Совета по общественного здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.

«Начиная со сталинского периода происходило увеличение роста и веса среднего россиянина. В какой-то степени это зависит от потребления белка в детстве. Вариация – 10 см при тех же самых генах. В советский период увеличивались и рост, и вес. Питание советского человека было не самым здоровым, хотя и неплохим. После войны была тенденция накормить, много употреблялось мясных, колбасных изделий, насыщенных жиров. В постсоветский период рост немного снизился. Это нормальное явление – на столе стало чуть меньше белковой пищи. Потом он вновь стал расти», – сказала эксперт.

По словам Дарьи Халтуриной, в начале 2000-х годов начал наблюдаться рост ожирения, при этом среди мужчин больше, чем среди женщин. Если же смотреть статистику по регионам России, то здесь Подмосковье выглядит совсем не так плохо.

«По регионам впервые за всю историю в 2019 году было проведено обследование Росстата, и мы знаем распределение ожирения по регионам. В Московской области у женщин всё более или менее нормально, у мужчин – тоже приемлемо относительно общероссийского показателя. Не так всё плохо, но примерно 20% жителей Подмосковья имеют ожирение. Это ниже, чем в среднем по России. 40% населения Московской области имеет избыточный вес. С ростом у россиян всё нормально, самая главная угроза – это риск ожирения, причём даже среди детей», – предупредила собеседница «Радио 1».

В то же время, как утверждает Дарья Халтурина, подростки с советских времен похудели. Вероятно, их раскармливали родители, потом они обнаружили, что нужно быть красивыми, соответствовать идеалам и начали панически худеть, вырабатывая иногда не совсем здоровые привычки. Поэтому, по словам эксперта, лучше стараться ограничить избыточное потребление пищи с самого детства.

