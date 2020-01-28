Орбакайте сломала ногу, готовясь к концертам

Певица Кристина Орбакайте умудрилась сломать ногу в США, где готовилась к концертам, которые она должна дать в феврале. Об этом Заслуженная артистка России сама рассказала своим подписчикам в Instagram. На фото Кристина показывает зафиксированную правую ногу в лангете.

Как уточняет певица, у неё перелом лодыжки.