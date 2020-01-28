Орбакайте сломала ногу, готовясь к концертам
Певица Кристина Орбакайте умудрилась сломать ногу в США, где готовилась к концертам, которые она должна дать в феврале. Об этом Заслуженная артистка России сама рассказала своим подписчикам в Instagram. На фото Кристина показывает зафиксированную правую ногу в лангете.
Как уточняет певица, у неё перелом лодыжки.
Врачи строго запретили наступать на повреждённую конечность в течение полутора месяцев.
В результате, Орбакайте пришлось перенести все февральские выступления и спектакли, отмечает Ura.ru. Она выразила надежду на поддержу и понимание поклонников.
Известно, что певица сейчас живет в Соединённых Штатах Америки вместе с супругом Михаилом Земцовым и 7-летней дочерью Клавдией, уточняет Газета.ру.
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