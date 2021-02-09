Опрос: Радио продолжают слушать более половины россиян

Слушать радио продолжают более 55% жителей России. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Также в ходе исследования выяснилось, что большинство радиослушателей выбирают музыкальные программы, чуть меньше респондентов отдают предпочтение выпускам новостей, 22% опрошенных выделяют научно-познавательные программы, подчеркивает Газета.ру.

При этом, 25% респондентов интересуются, прежде всего, прогнозом погоды, 7% — в первую очередь, ждут информацию о пробках на дорогах.

А ранее стало известно, что песня группы Queen «Don't Stop Me Now» названа самой жизнеутверждающей композицией в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли журналисты британского издания Daily Mail после того, как опросили своих читателей.

Второе место в этом рейтинге заняла песня группы ABBA «Dancing Queen», а бронза досталась группе Bon Jovi - «Living on the prayer».

В статье отмечается, что 85% респондентов ответили, что музыка в их жизни играет важную роль. Прослушивание любимых треков помогает им сохранять психическое и физическое здоровье.

