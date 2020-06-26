Определены первые победители программы «Миллион призов»
Более 390 тысяч человек объявлены победителями первого розыгрыша программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» в Москве. Информация об этом размещена на сайте акции.
Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и представитель проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко дали официальный старт программе «Миллион призов».
В общей сложности будет разыграно 2 миллиона купонов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Сертификаты можно потратить в торговых сетях, заведениях общественного питания, кроме того, обменять на городские поощрения - бонусы и скидки. В программе уже согласились принять участие более 80 компаний.
Купоны раздают на выходе с участков для голосования по изменениям в Конституцию. Очередные итоги акции будут ежедневно в 8:30 объявляться на сайте ag-vmeste.ru. Буде также организовано информирование победителей через SMS-рассылку.
Со 2 июля горожане смогут передать свои баллы различным благотворительным фондам.
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