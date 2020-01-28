Опасно для жизни. Обнаружены ужасные свойства кипячёной воды





Кипяченая вода, оказывается, может быть гораздо вреднее для человека по сравнению с просто фильтрованной. Такой неутешительный вывод сделали ученые из Цюриха. В ходе экспериментов выяснилось, что главную опасность представляет хлор.

При кипячении он выпадает в осадок, и начинает взаимодействовать с другими веществами. В результате происходит образование токсичных канцерогенных соединений, которые становятся катализаторами онкологических заболеваний.

При этом вирусы, нитраты, тяжелые металлы и нефтепродукты никуда не деваются в случае непродолжительного кипячения, отмечает «ФедералПресс».

Дабы уменьшить негативное воздействие воду следует кипятить только один раз, предварительно отфильтровав. Не следует также смешивать сырую и кипяченую воду.

