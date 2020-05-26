ОМОН перекрыл въезды и выезды рынка «Фуд-сити» в Москве. Видео

Сотрудники мобильного отряда особого назначения полиции перекрыли въезды на столичный рынок «Фуд-сити». Как говорят очевидцы, силовики не пускают на территорию рынка, в том числе, торговцев. Выехать с территории также невозможно. С чем именно связано оцепление неизвестно, сообщают «Известия». Некоторые торговцы выкладывают видео оцепления.

Ранее в этом месяце возле рынка произошёл массовый сход продавцов-мигрантов, которые выражали недовольство увеличением арендной платы за торговые места. В администрации «Фуд-сити» объясняли, что в начале мая на рынок поступило избыточное количество сезонных продуктов, что привело к дефициту мест. При этом представители рынка опровергали информацию о повышении цен и утверждали, что предоставили дополнительные торговые площади.

Продуктовый рынок «Фуд-Сити» на Калужском шоссе открылся в середине прошлого десятилетия, и с тех пор его функционирование сопровождается регулярными скандальными историями. В основном они связанные с задержанием подозреваемых в убийствах и нелегальными мигрантами.

Причём к традиционным этническим группам, характерным для московского рынка, добавились китайцы, которые через криптовалюту переводят значительные средства себе на родину, сообщало РЕН ТВ. По данным Центробанка, в 2018 году ежемесячный оборот крупнейших торговых площадок столицы — «Москва», «Садовод» и «Фуд сити» — составлял 600 миллиардов рублей, при этом большинство этих денег — неучтенный черный нал.