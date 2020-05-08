Объявлено об открытии пассажирской водной навигации в Подмосковье

Водная пассажирская навигация открывается завтра в Московской области, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронаивруса. Об этом информирует министерство транспорта региона. Там уточнили, что на этот раз речная навигация будет организована по трем водным маршрутам.

Один из них будет проходить по реке Москве в районе города Лыткарино, а два других организованы на Оке - в районе Коломны и Серпухова. Как отмечают в областном Минтрансе, водный транспорт даёт возможность значительно сократить время в пути, исключая автобусы и машины.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», в Коломне будет курсировать теплоход «Москва-108» на 120 мест, в Серпухове - теплоход «Зуша» на 60 мест, а в Лыткарине - катер «Стриж-7» на 10 человек. Согласно статистике, в среднем водным транспортом в Московской области пользуются около 30 тысяч человек.

