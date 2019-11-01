Объявлено о строительстве скоростной трассы Москва — Казань
Работы по прокладке скоростной платной автомагистрали Москва — Казань начнутся с будущего года. Вся трасса будет готова к эксплуатации в 2027 году, сообщил заместитель председателя правительства Максим Акимов.
На первом этапе будут построены новые скоростные отрезки дороги от столицы до Владимира, включая обходы городов Балашиха и Ногинск. Общая протяженность этого участка составит 145 километров, уточняет RT.
О данным министерства транспорта, проект скоростной магистрали Москва — Казань оценивается в 540—550 миллиардов рублей в нынешних ценах.
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