Новости за ночь: Россиян предупредили о ранней и морозной зиме

Тёплая погода ожидается только в первые дни осени – затем начнётся постепенное похолодание, а в ноябре уже начнётся зима, считает климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова.

По оценке специалиста, предстоящая зима будет суровой, с серьёзными морозами, о чём говорит жаркое лето. Однако затяжных морозов Пестрякова не ожидает, пишет Ura.ru: будут и оттепели.

Более точный прогноз выйдет в сентябре, добавила метеоролог.

Между тем, 31 августа в Москве ожидается до +29, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Как отмечают в центре погоды «Фобос», уже 1 сентября в Центральной России станет холоднее. Первые сентябрьские дни ознаменуются началом «молодого бабьего лета» с температурой +16…+21 днём и от +5 до +10 по ночам.

