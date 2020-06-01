Новости за ночь: Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравление в связи успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС. При этом американский инженер перешёл на русский язык.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - написал Маск в «Твиттере».