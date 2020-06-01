Новости за ночь: Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравление в связи успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС. При этом американский инженер перешёл на русский язык.
«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - написал Маск в «Твиттере».
Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020
- Elon
В реплике, вероятно, есть отсылка к словам Рогозина о том, что ему понравилась шутка Маска. Маск во время пресс-конференции по итогам запуска корабля вспомнил, как Рогозин предлагал доставлять астронавтов на МКС с помощью батута, передаёт RT. «Батут работает», - ответил вчера Маск.
Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном должен был стартовать к МКС ещё 27 мая, но пуск отменили из-за плохой погоды. Корабль отправился в космос в субботу вечером, стыковка с Международной космической станцией состоялась в воскресенье, 31 мая.
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