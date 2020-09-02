Netflix локализуют в России с русскоязычной озвучкой

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) станет оператором стримингового сервиса Netflix в России, сообщили представители онлайн-кинотеатра.

По словам гендиректора НМГ Ольги Паскиной, в рамках партнёрства сервис будет полностью локализован в России, передаёт ТАСС.

Англоязычная версия Netflix была запущена в России пять лет назад. По информации источника РБК, в рамках локализации онлайн-кинотеатра в РФ не планируется создание отдельной платформы, однако у сервиса будет отдельный интерфейс. Станут доступны субтитры и озвучка на русском языке: до сих пор опция распространялась лишь на небольшую часть контента, говорится в материале.

