Названы сроки стабилизации цен на лимоны

Розничные цены на лимоны должны стабилизироваться в течение мая, когда на рынке появится больше предложений от производителей. Такой прогноз дали в компаниях X5 Retail Group и «Ашане» в ходе видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с торговыми сетями.

Продавцы рассчитывают, что закупочные цены опустятся ниже 200 рублей за килограмм, передает ТАСС. По оценке ретейлеров, недавний влёт цен на этот продукт был вызван ограничением поставок из Турции, Китая и Узбекистана.

На цену также повлиял возросший спрос на лимоны из-за информации о якобы их эффективности при лечении коронавируса. По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, в начале текущего месяца оптовые цены на этот вид цитрусовых составляли от 220 до 430 рублей за 1 килограмм.

