Названы российские курорты с самым тёплым морем
Самые высокие температуры воды на Черноморском побережье России сейчас отмечаются в Ялте, Евпатории, Туапсе и Геленджике, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этих курортных городах море прогрелось до +26 градусов, передаёт ТАСС.
В Алуште и Сочи температура воды у побережья составляет +24 градуса, в Феодосии и Анапе - +25 градусов, добавил он.
В начале недели в нескольких южных регионах России ожидается экстремально жаркая погода. По данным Гидрометцентра, в Волгоградской области воздух прогреется до +42, сообщает РЕН ТВ. В Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии в ближайшие дни температура будет держаться выше +38 градусов. Жара ожидается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первое полугодие в России оказалось самым тёплым за 130 лет метеонаблюдений, и год может войти в десятку самых тёплых, передаёт RT.
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