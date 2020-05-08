Названа причина внезапной остановки торгов на Мосбирже
Московская биржа внезапно приостановила сегодня торги на фондовом рынке. Произошло это в 12.08 по московскому времени. Как уточняется на сайте Мосбиржи, причиной такого решения стала программная ошибка в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка. Из-за неё большинство участников не могли подключиться к торгам.
При этом центральная часть торговой системы работала в обычном режиме. В 12.30 торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок. В 12.50 торги на фондовом рынке Мосбиржи полностью возобновлены.
Торги на всех остальных рынках Московской биржи – срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов – проходили сегодня в обычном режиме без сбоев. Администрация торговой площадки принесла извинения клиентам за возникшие проблемы.
Как отмечает RT, рублёвый индекс после восстановления снижался на 0,4%, затем спад зтормозился.
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