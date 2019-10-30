Названа новая смертельная опасность глобального потепления

В своем исследовании ученые проанализировали данные о ежедневной госпитализации с 2000 по 2015 год охватывающие 80 процентов населения Бразилии, пишет Лента.ру. Кроме того, учитывались среднесуточные температуры. Как выяснилось, что каждый дополнительный градус Цельсия в жаркое время года увеличивал число госпитализированных из-за недоедания на 2,5 процента. Наиболее ощутимой связь недоедания и жаркой погоды была для людей старше 80 лет и в возрасте от пяти до 19 лет.

Недоедания в жару происходит из-за снижения аппетита, нежеланиями выходить в магазин за продуктами и готовить еду. Кроме того, жаркая погода способствует ухудшению пищеварения из-за обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушения терморегуляции.

Как полагают ученые, из-за повышения температуры климата во всем мире доступ к продовольствию будет затруднен на 3,2 процента, что приведет к гибели 30 тысяч человек к 2050 году.

