Назван срок открытия платной трассы М11 до Санкт-Петербурга

Скоростная трасса М11 «Москва - Санкт-Петербург» будет целиком открыта для движения в ноябре. О сроках пуска дороги рассказал первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Он уточнил, что строительные работы будут закончены к середине месяца, после этого некоторое время уйдёт на оформление необходимых документов.

Как отмечает RT, в начале сентября в Новгородской области был открыт для автомобилей предпоследний участок М11. Стоимость проезда по скоростной трассе от Москвы до Санкт-Петербурга составит около двух тысяч рублей в рабочий день при оплате наличными. Сэкономить можно будет посредством транспондера и других программ лояльности.

На открытых участках максимальный скоростной режим на М11 установлен в 110–130 километров в час. В основном трасса проложена параллельно действующей автодороге М10 «Россия» и будет пересекать ее в шести местах с устройством транспортных развязок на разных уровнях. М10 останется бесплатным дублером М11.

