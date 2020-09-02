Назван самый «опасный» месяц для грибников и ягодников в Подмосковье

Наибольшее число заблудившихся в лесах Подмосковья пришлось на июль, передаёт «Радио 1».

«Самый пик пришёлся на июль месяц, когда в лесу в большом количестве появляются любимые всеми грибы и ягоды. Тогда в лесах Подмосковья потерялись 499 человек. В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек», – рассказала председатель комитета Елена Казимир.

Всего в лесах Московской области за прошедший летний сезон потерялись 810 человек, сообщают в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Почти все из них были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно. Тем, кому это было необходимо, сразу была оказана первая медицинская помощь.



В первый осенний день в подмосковных лесах уже заблудились 7 человек. К счастью, обошлось без трагических случаев.



С 1 июня по 31 августа с просьбой о помощи на номер единой службы спасения «112» поступило 601 обращение. Каждое такое сообщение фиксируется в Системе-112, затем из региональной диспетчерской службы передается участковым лесничим. На помощь заблудившимся, помимо лесничих, сразу приходят сотрудники МЧС России и поисковые отряды «Лиза Алерт».

Комитет лесного хозяйства Московской̆ области напоминает, что во время прогулок по лесу, сбора грибов и пикников нельзя забывать о безопасности. Если Вы потерялись, позвоните по номеру 112 и следуйте указаниям.

