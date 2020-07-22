Natura Siberica предупредила об угрозе закрытия магазинов

В компании «Первое решение», которая производит косметику под брендом Natura Siberica и некоторыми другими, считают неправомерным судебный иск, поданный ООО «Эн+ Рециклинг» из Дмитрова. Истец требует с ответчика 4,5 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области должен рассмотреть это дело на следующей неделе.

Как подчеркнули в «Первом решении», подобного рода действия могут вызвать полную остановку деятельности компании, закрытию производств косметики и магазинов розничной продажи. Это, в свою очередь, приведёт к потере нескольких тысяч рабочих мест, а из продажи пропадёт недорогая и качественная продукция, передает РИА Новости.

В «Первом решении» уточнили, что общество с ограниченной ответственностью из подмосковного Дмитрова подало иск после пожара на территории нежилого помещения, где производитель косметики арендует площади. Тогда в результате ЧП сгорел ангар. Ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей. Однако, как подчёркивают в «Первом решении», иск не был подкреплён никакими документами, которые могли бы обосновать сумму убытков.

Суд в начале июня в качестве обеспечительной меры уже запретил Роспатенту совершать какие-либо регистрационные действия с брендами ответчика. Как подчёркивает производитель, это отрицательно сказывается на деятельности компании.

