Наталья Сергунина рассказала об участии ВДНХ во всемирной акции «Час Земли»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что вечером 27 марта с 20:30 до 21:30 отключат архитектурно-художественную подсветку пяти знаковых объектов ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По её словам, так главная выставка страны поддержит глобальную экологическую акцию «Час Земли».

«Вечером в субботу на час будет выключена подсветка павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа», - отметила заммэра,

Сергунина добавила, что впервые в рамках «Часа Земли» будет отключена подсветка знаменитого животноводческого городка.

В мэрии рассказали, что впервые ВДНХ присоединилась к экологическому проекту в 2010 году. Таким образом, в 2021 году выставка поддержит акцию «Час Земли» уже в 12-й раз подряд.

Организованая Всемирным фондом дикой природы (WWF) акция «Час Земли» является самой массовой в мире. В знак неравнодушия к экологии и будущему планеты в последнюю субботу марта на час отключаются электроприборы и свет, гасится подсветка на мировых достопримечательностях. По оценкам WWF, в акции участвуют миллионы людей и десятки тысяч организаций.

