Наталья Сергунина: компании из 73 регионов России стали партнерами МИК

Партнерами Московского инновационного кластера (МИК) стали более 5,5 тысячи региональных компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

С 1 мая зарегистрироваться на сайте столичного кластера могут организации, которые работают в разных уголках страны.

«Свыше 5,5 тысячи компаний и ИП из 73 регионов — столько партнеров присоединилось к Московскому инновационному кластеру за три месяца. Большинство из них — сразу четыре тысячи — представляют Московскую область и Санкт-Петербург», — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме того, партнерами МИК стали предприниматели из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края.

«Статус партнера Московского инновационного кластера позволяет региональным организациям пользоваться большинством столичных сервисов цифровой платформы i.moscow. Благодаря новым возможностям компании смогут упростить реализацию своих проектов», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Региональные предприниматели могут присоединиться к уже созданным столичным межотраслевым кластерам и найти партнеров для реализации масштабных инновационных проектов. На платформе предусмотрен индивидуальный подбор мер федеральной поддержки для конкретного получателя в зависимости от типа организации, задач, которые она решает, других параметров.

«Расширение аудитории Московского инновационного кластера способствует развитию цифровой экосистемы в целом, созданию и управлению совместными инновационными проектами, дает возможность привлекать все больше компаний к сотрудничеству, находить новых клиентов и партнеров. Платформа уже доступна не только для региональных компаний, но и для физических лиц. С помощью логина и пароля mos.ru пользователь может войти на i.moscow, ознакомиться с перечнем онлайн-сервисов, а после регистрации воспользоваться ими как участник или партнер кластера», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На платформе кластера есть сервисы для поиска партнеров или площадок для пилотного тестирования продукции. Пользователи могут найти необходимые технологии и результаты интеллектуальной деятельности благодаря бирже патентов. А на бирже контрактного производства можно исполнить производственные заказы или найти свободные мощности без организации собственного производства. Раздел «Маркетплейс» позволяет продвинуть свои товары или услуги среди московских и региональных коллег.

На сегодняшний день более 11 тысяч столичных организаций получили статус участника Московского инновационного кластера. Его присваивают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Москвы. Столичным предприятиям и компаниям, вошедшим в состав кластера, доступно более 200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов.

Получить статус партнера МИК могут организации, у которых есть усиленная квалифицированная электронная подпись. Она позволяет подписывать документы, не выходя из дома — с компьютера или смартфона. И участники кластера, и партнеры могут зарегистрироваться на платформе бесплатно. Подробная инструкция о том, как это сделать, размещена на сайте.

Московский инновационный кластер — уникальный проект, созданный для развития инновационных производств и кооперации между крупными компаниями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями и городом.

