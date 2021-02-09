НАШЕ Радио и «ЭКСМО» представляют: «Мясо, вы и Бон. Стейки, байки, рок-н-ролл»

Радиостанция «НАШЕ Радио» и книжное издательство «ЭКСМО» выпустили книгу известного радиоведущего Александра Бона «Мясо, вы и Бон. Стейки, байки, рок-н-ролл».

Книга «Мясо, вы и Бон» - самоучитель с практическими рекомендациями. Никакой теории и воды: только рецепты и рок-н-ролльные байки из жизни ведущего НАШЕго Радио.

Александр Бон, ведущий утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм радио, - давний фанат жареного мяса и мастер его приготовления. А началось все так: однажды он возмутился ресторанной ценой стейка - 13 000 рублей.

“Могу и сам такой сделать”, - сказал Александр и начал учиться.

Приготовление стейков на сковороде и гриле со временем переросло в серьезное увлечение. Сначала Александр делился фотографиями блюд в своем блоге. Постоянные подписчики знали, что дома у НАШЕго ведущего - настоящий стейк-хаус с фирменными рецептами и лайфхаками.

В 2018 году Александр Бон впервые приготовил мясо для большой компании - группы «The Hatters». Он приехал в гости к музыкантам в загородную студию, где команда записывала свой альбом «Forte & Piano»; привез из Москвы сырое мясо, необходимый инвентарь и сделал стейки для «The Hatters» по своим собственным рецептам.

В 2019 году попробовать фирменные стейки от Бона смогли гости фестиваля НАШЕСТВИЕ: мастер-класс Александра стал отдельным пунктом программы «Главного приключения года». Ну, а потом авторские рецепты было решено выпустить в виде книги. Случилось это благодаря любителям стейков от НАШЕго ведущего. Он поддался их уговорам и сдал все свои секреты.

Александр Бон до сих пор говорит: “Я не писатель!”, утверждает, что никаких планов на выпуск издания у него не было - и это чистая правда. Тем не менее, книга была создана и уже появилась в продаже. История о стейках для The Hatters включена!



