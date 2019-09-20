NASA прошляпило опасный для Земли астероид

Гигантский астероид пролетел в опасной близости от Земли - на расстоянии около 65 тысяч километров. Это самый большой космический объект такого рода за последние 100 лет. Как стало известно изданию BuzzFeed, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США астероид сумели зафиксировать лишь за сутки до сближения.

Как отмечает Ura.ru, космическое тело сумело обойти новейшие системы обнаружения NASA. Диаметр этого астероида можно сравнить с футбольным полем, он составляет от 57 до 130 метров. Причём, пролетел астероид рядом с нашей планетой ещё в конце июня, однако известно стало об этом только сейчас.

В конце августа NASA также объявило о приближении к Земле двух крупных астероидов. Один их них пролетит на расстоянии около 5,3 миллиона километров. Второй пройдет в три раза большем отдалении.

