Напрасная смерть Фердинанда. Историк рассказал о неизбежности Первой мировой

28 июня 1914 года сербскими боевиками в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Историки сходятся во мнении, что его убийство стало отправной точкой в Первой мировой войне. Оно стало формальным поводом для Австро-Венгрии объявить Сербии ультиматум. Конфликт назревал давно, но после этого преступления обратной дороги не было. Сербию в ответ поддержала Россия, что и сделало эту войну Первой мировой.

После аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году на Балканах резко обострились националистические настроения. Франц Фердинанд рядом реформ хотел присоединить славянские земли к империи. Как потом заявил убийца Гаврило Принцип, член одной из радикальных организаций, основной причиной убийства было как раз предотвращение проведения этих реформ.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков объяснил НСН, что правительства крупнейших стран были заинтересованы в войне, так как не видели иного способа разрешить имеющиеся споры и противоречия.

«Глубинные причины, которые это событие инициировало, очень глобальные и серьезные. Англия и Германия находились на пороге войны, еще и Россия начала участвовать в глобальных международных проблемах. Страну хорошо разогнали к 1914 году в промышленном и индустриальном смысле. Абсолютно для всех на мировой арене было понятно, что Россия станет одним из ключевых игроков и может вмешаться в этот главный спор, который тогда в мировой политике присутствовал – спор между Германией и Англией. Мощь Германии была тогда на виду, а Россия только набирала силу. Столкновение Германии с Англией, которая была экономической владычицей на тот момент, основываясь на ее колониальной деятельности, было неизбежно. Встающая тень России была очевидна для всех дальновидных политиков, и было очень важно, на чьей стороне она будет. Шла борьба между Германией и Англией за то, чтобы втянуть Россию в свою орбиту. И убийство австрийского наследника пристегнуло нас к конфликту», - рассказал историк.