Напрасная смерть Фердинанда. Историк рассказал о неизбежности Первой мировой
В годовщину убийства австрийского эрцгерцога, положившего начало Первой мировой войне, доктор исторических наук, профессор МПГУ в интервью НСН рассказал, можно ли было предотвратить один из самых кровопролитных конфликтов в истории.
28 июня 1914 года сербскими боевиками в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Историки сходятся во мнении, что его убийство стало отправной точкой в Первой мировой войне. Оно стало формальным поводом для Австро-Венгрии объявить Сербии ультиматум. Конфликт назревал давно, но после этого преступления обратной дороги не было. Сербию в ответ поддержала Россия, что и сделало эту войну Первой мировой.
После аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году на Балканах резко обострились националистические настроения. Франц Фердинанд рядом реформ хотел присоединить славянские земли к империи. Как потом заявил убийца Гаврило Принцип, член одной из радикальных организаций, основной причиной убийства было как раз предотвращение проведения этих реформ.
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков объяснил НСН, что правительства крупнейших стран были заинтересованы в войне, так как не видели иного способа разрешить имеющиеся споры и противоречия.
«Глубинные причины, которые это событие инициировало, очень глобальные и серьезные. Англия и Германия находились на пороге войны, еще и Россия начала участвовать в глобальных международных проблемах. Страну хорошо разогнали к 1914 году в промышленном и индустриальном смысле. Абсолютно для всех на мировой арене было понятно, что Россия станет одним из ключевых игроков и может вмешаться в этот главный спор, который тогда в мировой политике присутствовал – спор между Германией и Англией. Мощь Германии была тогда на виду, а Россия только набирала силу. Столкновение Германии с Англией, которая была экономической владычицей на тот момент, основываясь на ее колониальной деятельности, было неизбежно. Встающая тень России была очевидна для всех дальновидных политиков, и было очень важно, на чьей стороне она будет. Шла борьба между Германией и Англией за то, чтобы втянуть Россию в свою орбиту. И убийство австрийского наследника пристегнуло нас к конфликту», - рассказал историк.
Собеседник НСН убежден, что для России был возможен вариант неучастия в войне. По его словам, в правительстве страны были достаточно влиятельные политики, которые убеждали императора не ввязываться в конфликт, но военная элита жаждала крови.
«Нужно ли было вообще втягиваться в войну? Весь бизнес, в том числе петербургские банки, которые были самым главным игроком в российской экономике, не хотели этой войны и всячески ее оттягивали. Они активно выступали за то, чтобы не втягиваться в эту авантюру, не играть на чьей-то стороне, а сохранить экономический рост страны, сберечь его. Это политика, которую предлагал, если называть вещи сегодняшним языком, финансово-экономический блок. Они придерживались собственной стратегии развития страны, не желая оказаться впоследствии в том или ином лагере назревающего конфликта. В воспоминаниях сестры Николая II, княгини Ольги, есть любопытный эпизод о том, что несколько руководителей крупнейших петербургских банков пришли к Николаю II и сказали, что средства царской семьи они помещают в немецкие акции и деловые фондовые бумаги, чтобы царь не принимал решение воевать с Германией. Но царские военные великие князья хотели войны. Они с детства были в гвардейских полках, ничего другого они не знали, на всех экономистов они смотрели как на обслугу. Великий Князь Николай Николаевич, центровая фигура первой мировой войны, порывался воевать, а что еще делать? Он кричал: «Вперед! С немцем, значит с немцем!» Незадолго до начала первой мировой войны, буквально за полгода, Владимир Коковцов – в то время министр финансов, был отставлен, поскольку он противился этой войне. Был большой скандал, многие этого не хотели, но, тем не менее, царь это сделал. И через полгода началась эта бойня», - заключил эксперт.
Первая мировая война стала одной из самых масштабных и кровавых в мировой истории. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Первая мировая война уничтожила четыре Империи. Через пару лет противостояния экономики начали трещать. Австро-Венгрия, Германия, Российская Империя прекратили свое существование в том виде, в котором они существовали до этого. Умерла и Османская Империя. Если бы правительства этих стран допускали бы мысль такого развития событий, то, возможно, войны и удалось бы избежать.
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