На ВДНХ появится центральный дом автотранспорта
Центральный дом автоспорта (ЦДА) «SMP Racing» откроется в будущем году на базе павильона №20 ВДНХ «Химическая промышленность» в российской столице. Как рассказали в ЦДА, проект посвящен развитию и достижениям российского автомобильного спорта.
Центральной частью обновленного павильона станет автоспортивный музей. Его посетителям расскажут об участии отечественных пилотов в различных автоспортивных дисциплинах российского и мирового уровня. Речь, в частности, пойдёт о Формуле-1 и младших классах серии. Не обойдут вниманием организаторы и легендарную гонку «24 часа Ле-Мана», а также чемпионат мира по гонкам на выносливость и другие заметные соревнования.
В павильоне можно будет познакомиться с карьерами известных российских пилотов, таких как Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Владимир Чагин, а также о достижениях лучших команд: SMP Racing, «КАМАЗ-мастер», Руссо-Балт, Лада, АЗЛК. Часть пространства ЦДА отдали под экспонаты и информацию, рассказывающие об историческом наследии России в мировом автоспорте в разные эпохи, передает АГН «Москва».
Как отмечет заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, все последние годы ВДНХ возрождается - становится привлекательной и современной, сохраняя при этом историческую преемственность. Важная составляющая проекта «Центрального дома автоспорта» - обучение детей безопасности дорожного движения, организация кружков автомобильного моделирования, робототехники, проведение мастер-классов и лекций.
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