На Москву надвигается холодный фронт с грозой
На Москву надвигается холодный фронт. В четверг он принесет кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура поднимется до 24 градусов тепла.
По данным синоптиков, столица и область окажутся «под влиянием холодного фронта с волнами».
Как сообщает Москва 24, при грозе возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
Гидрометцентр объявил на четверг желтый уровень погодной опасности. Владельцев автомобилей призвали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.
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