Разное

На Москву надвигается холодный фронт с грозой

23 мая09:25

На Москву надвигается холодный фронт. В четверг он принесет кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура поднимется до 24 градусов тепла.

По данным синоптиков, столица и область окажутся «под  влиянием холодного фронта с волнами».

Как сообщает Москва 24, при грозе возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Гидрометцентр объявил на четверг желтый уровень погодной опасности. Владельцев автомобилей призвали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.  


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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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