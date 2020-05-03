Ливень с градом обрушился на Московский регион. Фото и видео
3 мая 202017:44
Первая майская гроза прошла в воскресенье в Москве и Московской области. В отдельных районах она сопровождалась градом. Соответствующие фото и видео размещают в соцсетях очевидцы.
Накануне метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие пять дней в Московском регионе выпадет 45% месячной нормы осадков. На ближайшие сутки в столице и области действует жёлтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра и локальными грозами.
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3 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru