Ливень с градом обрушился на Московский регион. Фото и видео

Накануне метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие пять дней в Московском регионе выпадет 45% месячной нормы осадков. На ближайшие сутки в столице и области действует жёлтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра и локальными грозами.

