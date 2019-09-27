На конкурс выставки «Город: детали» поступило более 130 проектов

Более 130 проектов по улучшению современной городской среды получили организаторы выставки-презентации «Город: детали» в рамках конкурса. Выставка пройдет с 3 по 5 октября в павильоне №75 ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победителей объявят 4 октября на специальной церемонии. Проект обладателя Гран-при будет рекомендован для реализации в одном из районов Москвы.

В конкурсе участвуют жители 16 российских и зарубежных городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Среди участников дизайнеры, архитекторы, а также студенты школ дизайна и архитектурные бюро. Самой юной конкурсантке 17 лет. Это Алена Хоничева из Москвы.

