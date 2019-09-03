Музей Победы угостит солдатской кашей в День города

В честь 872-летия Москвы Музей Победы угостит первых 872 посетителей своей открытой площадки в День города, 7 сентября солдатской кашей из лимитированной серии.

Кроме того, Музей Победы приготовил для всех посетителей большую праздничную программу. Так, например, юные гости музея смогут под руководством опытных учителей создать на асфальте тематические рисунки в рамках мастер-классов «Моя Москва», которые пройдут на площадке боевой техники с 12 до 14 часов.

Дети и взрослые смогут принять участие в «Открытом микрофоне» и в стихах признаться столице в любви. Между тем, в кинотеатре «Поклонка» москвичей и гостей города ждет бесплатный киномарафон о столице. Гости музея также смогут посетить двухчасовой праздничный концерт.

