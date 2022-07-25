Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» бесплатно примет посетителей в тельняшках

31 июля в честь Дня Военно-морского флота все посетители в тельняшках или бескозырках смогут бесплатно попасть в Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии».

Бесплатный вход также будет доступен для школьников, студентов и курсантов российских военных вузов. Для этого им необходимо будет предоставить в кассе музея социальную карту и студенческий билет.

31 июля москвичи и гости столицы также смогут бесплатно посетить экскурсии по военно-морской локации, на которой они увидят рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, башенные артиллерийские установки береговой обороны, Царь-Пушку XX века и другие объекты. Посетить мероприятие возможно в 12:00 и 14:00 по предварительной регистрации.

Организаторы также проведут для детей мастер-классы морской тематики, на которых они научатся рисовать корабли. К тому же посетители смогут принять участие в турнире по «Морскому бою», победители которого получат бесплатные билеты на любой киносеанс в кинотеатр «Поклонка».

Также в рамках празднования Дня ВМФ в Москве в 14.00 пройдет концерт, приуроченный к патриотическому фестивалю «Журавли Победы».