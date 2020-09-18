Мультимедийный проект «Память поколений» открылся в Саратове и Краснодаре и планируется в Пятигорске

Уже 15 регионов приняли на площадках Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история» мультимедийную экспозицию «Память поколений», посвященную Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе Ассоциации.

Сегодня в Самаре и Краснодаре выставка, представляющая более 200 «оживших «полотен» мастеров второй половины XX века, начала работу для первых посетителей. Экспозиция уже получила положительные оценки зрителей и организаторам поступают запросы о проведении ее в других городах. Также в Москве и в нескольких регионах решается вопрос о продлении срока ее бесплатного экспонирования.

Интерактивная выставка стала продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. Мультимедийный проект, ожививший при помощи современных цифровых технологий более 200 шедевров отечественных мастеров живописи XX века, рассказывает о главных темах Великой Отечественной войны - «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970–е», «Во имя жизни. 1990–2010-е». Сотни цифровых полотен и тачскрин приложений содержат уникальную коллекцию, собрать которую в «подлинниках» одновременно невозможно ни в двух городах, ни тем более в 20 регионах страны.

Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

«Несмотря на все еще сложные эпидемиологические условия, мы проводим этот важный для всех нас проект, ставший первым мероприятием года празднования 75-летия Великой Победы, и продолжаем следовать плану открытия этой экспозиции в исторических парках «Россия — Моя история». Более того, к проекту присоединяются новые города. Так, недавно мы получили запрос на проведение выставки от только что открытого исторического парка в Пятигорске», - сообщил директор Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история» Есин Иван.

Хронология событий, примеры малоизвестных подвигов, интересные и вдохновляющие факты из жизни в тылу и на передовой, развенчание мифов о войне, а также удобный дизайн интерфейсов приложений, технологии видеомэппинга, лазерное проекционное оборудование, тачскрин-панели с обширными историческими экспликациями и дополнениями, авторские арт-объекты и яркая и современная подача визуального материала делают выставку неповторимой.

Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ. Научных партнером проекта выступило Российское военно-историческое общество.

