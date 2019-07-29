Москвичей призвали не подкармливать диких бобров

В столице России обитает несколько десятков бобров. Живут они в основном в парках — «Москворецком», «Долина реки Сетунь», а также в Покровском-Стрешнево и лесопарках Северо-Восточного административного округа.

Ранее в эфире НСН зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что бобры, которые в последнее время расплодились в Москве и Подмосковье, могут представлять угрозу для человека, а потому не стоит приближаться к этим животным слишком близко.

