Москвичей призвали не подкармливать диких бобров

В Минприроды призвали столичных жителей не подкармливать диких бобров, пишет АГН «Москва».

Как рассказал изданию сотрудник пресс-службы ведомства, это может привести к утрате животными естественных навыков поиска пищи.

«Бобры — дикие животные и вполне способны самостоятельно добывать себе пищу. Рацион бобра составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород, а также водная и прибрежно-водная растительность», — напомнили в Минприроды.

Баженов: Бобер – опасный зверь

В столице России обитает несколько десятков бобров. Живут они в основном в парках — «Москворецком», «Долина реки Сетунь», а также в Покровском-Стрешнево и лесопарках Северо-Восточного административного округа.

Ранее в эфире НСН зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что бобры, которые в последнее время расплодились в Москве и Подмосковье, могут представлять угрозу для человека, а потому не стоит приближаться к этим животным слишком близко.

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ФОТО: flickr.com // Irinda
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