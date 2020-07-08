Москвичей предупредили о ветре до 20 м/с
Грозы, град и сильные дожди ожидаются в Москве в среду, 8 июля, сообщили в столичном главке МЧС России. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться с 10 до 21 часа, передаёт АГН «Москва».
Отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду жителям столицы рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие конструкции.
Мощная гроза обрушилась на столичный регион накануне, 7 июля. В экстренных службах говорят, что порывы ветра повалил 94 дерева и рекламный щит в Подмосковье, а также 36 деревьев в Москве, сообщает RT. Повреждены более 20 автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru