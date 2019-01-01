Москвичей предупредили о превратностях погоды на майские

Дождливая погода ожидается в столичном регионе на первые майские праздники. Такой прогноз даёт центр «Фобос». Как отмечают «Известия», виновником ненастья в Москву и области станет циклон с юго-запада.

Завтра, 1 мая, в первой половине дня будет ещё солнечно и тихо, воздух прогреется до +13 градусов. Однако уже к вечеру поднимется ветер, зарядит дождь, который будет лить весь следующий день, 2 мая .

До субботы, 4 мая, прогнозируются также очень холодные ночи с возможными заморозками, а днем будет относительно тепло.

