Москвичей предупредили о грозе с порывистым ветром

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с, предупреждает ЦОДД со ссылкой на данные МЧС. Предупреждение действует до 21:00.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и локальных гроз.

Накануне метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие пять дней в Московском регионе выпадет 45% месячной нормы осадков.

