Москвичей предупредили о грозе с порывистым ветром
3 мая 202016:29
В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с, предупреждает ЦОДД со ссылкой на данные МЧС. Предупреждение действует до 21:00.
Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и локальных гроз.
Накануне метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие пять дней в Московском регионе выпадет 45% месячной нормы осадков.
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3 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru