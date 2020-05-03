Москвичей предупредили о грозе с порывистым ветром

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с, предупреждает ЦОДД со ссылкой на данные МЧС. Предупреждение действует до 21:00.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и локальных гроз.

Накануне метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие пять дней в Московском регионе выпадет 45% месячной нормы осадков.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МЧСГрозаМосква
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