Москвичей предупредили о грозах в среду

В Московском регионе в среду ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +29 градусов в городе и до +30 градусов по области, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Такая температура на 4-5 градусов выше климатической нормы, передаёт РИА Новости.

В столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, предупреждают синоптики.

Первая половина лета в Москве уже стала самой щедрой на осадки за 126 лет метеонаблюдений. А 27 июля в столице за день выпало больше половины месячной нормы осадков, отмечает RT.

