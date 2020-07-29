Москвичей предупредили о грозах в среду
В Московском регионе в среду ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +29 градусов в городе и до +30 градусов по области, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Такая температура на 4-5 градусов выше климатической нормы, передаёт РИА Новости.
В столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, предупреждают синоптики.
Первая половина лета в Москве уже стала самой щедрой на осадки за 126 лет метеонаблюдений. А 27 июля в столице за день выпало больше половины месячной нормы осадков, отмечает RT.
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