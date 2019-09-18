Москвичей предупредили о «барическом дне»

Очень низкое атмосферное давление ожидается сегодня в столичном регионе. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, речь идёт о так называемом «барическом дне». Давление оставляет 733 миллиметра ртутного столба, передаёт RT.

Ранее стало известно, что по Москве и области пройдётся «барическая пила». Это явление представляет собой резкие колебания атмосферного давления, что может отрицательно повлиять на самочувствии метеозависимых людей.

Сегодня в столице пасмурная погода, временами возможен кратковременный дождь, температура воздуха +11...+13 градусов по шкале Цельсия. Это на 3 градуса ниже климатической нормы.

