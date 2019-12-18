Москвичей напугали рекордным падением давления за полвека

Атмосферное давление в столичном регионе резко упадёт в конце текущей недели. Синоптики не исключают, что может быть обновлён полувековой рекорд и предупреждают всех метеозависимых людей приготовиться к таким перепадам.

По данным Центра погоды «Фобос», давление будет «качаться на качелях». Оно начнёт понижаться в ближайшие сутки из-за вихря циклона, а завтра вновь станет подниматься и в пятницу окажется повышенным. Однако к выходным начнётся новое падение – наиболее интенсивное в воскресенье.

Исторический минимум для атмосферного давления в декабре был отмечен в 1971 году – тогда показатели барометров упали до 723 миллиметров ртутного столба. Медики предупреждают, что может сказаться на самочувствие метеозависимых граждан, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

