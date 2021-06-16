Москвичам рассказали о погоде 16 июня

В столице 16 июня будет жаркая погода с кратковременными осадками, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается, что в течение дня сохранится переменная облачность с частыми прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет плюс 24-26 градусов, а ночью похолодает до плюс 9-11.

Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на прежнем уровне в 747 миллиметров ртутного столба. Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что в центральной европейской части России на выходных будет жара. По его словам, температура поднимется выше нормы на 4 градуса, пишут «Известия».

