Москвичам рассказали о погоде 16 июня
В столице 16 июня будет жаркая погода с кратковременными осадками, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидается, что в течение дня сохранится переменная облачность с частыми прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет плюс 24-26 градусов, а ночью похолодает до плюс 9-11.
Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на прежнем уровне в 747 миллиметров ртутного столба. Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что в центральной европейской части России на выходных будет жара. По его словам, температура поднимется выше нормы на 4 градуса, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru