Москвичам пообещали солнечные майские праздники
Майские праздники в Москве будут вполне комфортными. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
1 мая в столице осадков не ожидается, будет ясно, но температура невысокая: ночью от - 3⁰С до + 2⁰С, днем 14-16 выше нуля, пишут Дни.ру.
2 мая днем – до +14⁰С. С 3-го числа начнется потепление: днем уже +15-20⁰С. С 4 мая теплыми будут и ночи.
Сильных осадков не будет. Небольшой дождь может пройти 2 и 4 мая.
В большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные преобладающая температура - 17 ⁰С-19 ⁰С. На северо-западе - по ночам 1⁰С-6⁰С, днем + 12⁰С-17 ⁰С.
Сайт «Подмосковье Сегодня» дает рекомендации тем, кто отправится в теплые майские выходные на природу, как правильно и из чего лучше готовить шашлык.
Например, веганам советуют обратить внимание на сейтан – мясозаменитель, сделанный из пшеничной муки.
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