Майские праздники в Москве будут вполне комфортными. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

1 мая в столице осадков не ожидается, будет ясно, но температура невысокая: ночью от - 3⁰С до + 2⁰С, днем 14-16 выше нуля, пишут Дни.ру.

2 мая днем – до +14⁰С. С 3-го числа начнется потепление: днем уже +15-20⁰С. С 4 мая теплыми будут и ночи.

Сильных осадков не будет. Небольшой дождь может пройти 2 и 4 мая.