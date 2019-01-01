Москвичам пообещали до 26 градусов тепла 6 мая

Понедельник после первых майских праздников порадует жителей столичного региона температурой воздуха до +24...+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в ночь на вторник температура в Москве и области опустится до +11...+13 °C.

Как сообщает Москва 24, в понедельник, 6 мая ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер будет южным, со скоростью 5-10 м/с.

При этом Гидрометцентр России предупреждает о высокой пожароопасности в столичном регионе 6 мая. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был продлен.

Во вторник, 7 мая синоптики ожидают такую же погоду, что и днем ранее, а к среде, 8 мая прогнозируется небольшое похолодание.

