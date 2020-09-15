Москве пообещали «старое бабье лето»

«Старое бабье лето» должно нагрянуть в столичный регион после 23—24 сентября. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что в данном случае речь идёт о температуре до + 16 °С.

По данным синоптиков в ближайшую пятницу в Москву и область придёт похолодание, которое продержится около семи дней. Днём будет от 11 до 15 градусов, ночью +4 +7.

К середине следующей недели начнётся некоторое потепление, будет солнечно. Насколько долго задержится такая погода пока предсказать трудно — возможно, на несколько дней, отметил специалист. При этом классическое бабье лета в этом году так и не пришло в европейскую часть России, несмотря на прогнозы, отмечает RT.

