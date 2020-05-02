Москва удвоила число тестирований на COVID-19

В Москве вдвое увеличилось число тестирований на коронавирус, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на последнем селекторном совещании с главами регионов президент России Владимир Путин заявил, что самое главное в борьбе с коронавирусом не абстрактная статистика, а жизнь конкретных людей. Сергей Собянин в свою очередь подчеркнул, что была также поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для выявления людей, которые заразились коронавирусом, и оказания зараженным медицинской помощи.

«За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов. По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», - написал в своем блоге мэр.

Он подчеркнул, что за последние несколько недель в Москве кратно увеличилась диагностика коронавируса за счет методов компьютерной томографии. Были созданы компьютерной томографии, работающие круглосуточно и без выходных, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Также Собянин отметил активную работу Роспотребнадзора, которая позволила увеличить мощность федеральных лабораторий. Кроме того, по его словам, к работе подключились частные лаборатории, что позволило увеличить число таких учреждений в пять раз. «А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», - подчеркнул мэр.

Кроме того, сообщается, что с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов. А также в 10 раз увеличился объем экспресс- тестов на антитела. «Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», - написал мэр.

