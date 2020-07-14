Москва продает помещение в бывшем доходном доме купца Дурилина
Помещение в бывшем доходном доме купца Дурилина в центре Москвы выставлено на продажу. Объект расположен в кирпичном здании 1908 года постройки по адресу Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1. Ранее там располагался доходный дом Алексея Дурилина, почетного гражданина города и купца, занимавшегося выделкой кожи.
Речь идет о продаже подвального помещения площадью почти 230 квадратных метров, которое можно будет приобрести через открытые электронные торги.
«Дом находится на первой линии в престижном районе Замоскворечья, в шаговой доступности от метро Третьяковская. Начальная цена за подвальное помещение площадью 227,2 квадратных метров составляет чуть больше 26 миллионов рублей», - сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Согласно лотовой документации, здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.
Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июля. Торги состоятся 6 августа, их организатором выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Познакомиться со всеми предложениями о продаже городской недвижимости можно на Инвестиционном портале города Москвы.
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