Москва продает помещение в бывшем доходном доме купца Дурилина

Помещение в бывшем доходном доме купца Дурилина в центре Москвы выставлено на продажу. Объект расположен в кирпичном здании 1908 года постройки по адресу Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1. Ранее там располагался доходный дом Алексея Дурилина, почетного гражданина города и купца, занимавшегося выделкой кожи.

Речь идет о продаже подвального помещения площадью почти 230 квадратных метров, которое можно будет приобрести через открытые электронные торги.

«Дом находится на первой линии в престижном районе Замоскворечья, в шаговой доступности от метро Третьяковская. Начальная цена за подвальное помещение площадью 227,2 квадратных метров составляет чуть больше 26 миллионов рублей», - сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Согласно лотовой документации, здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июля. Торги состоятся 6 августа, их организатором выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Познакомиться со всеми предложениями о продаже городской недвижимости можно на Инвестиционном портале города Москвы.







